'Manisa-Ankara arası 2024'te 3 saate iniyor'

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki en büyük projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) için 2023 Yılı Yatırım Programı'nda 13 milyar TL bütçe ayrıldığını belirterek, Manisa-Ankara arasındaki seyahat süresini 3 saate indirecek yatırımın 2024'te hizmete gireceğini söyledi.

AK Parti'li Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı'nda, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi için 13 milyar TL bütçe ayrıldığını ifade etti. Proje hakkında bilgi veren Baybatur, "2012 yılında yapımına başlanan Ankara (Polatlı)-İzmir (Menemen) arasındaki 624 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren (YHT) güzergahı, 508 kilometre uzunluğundaki kesimin tamamlanmasıyla bitirilmiş olacak. Afyonkarahisar Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Manisa olmak üzere 6 yeni istasyona sahip olacak Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde, 41 bin metrelik 49 tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projede Afyonkarahisar-İzmir arasında altyapı işlerinin yüzde 52,4'ü tamamlandı. Hattın inşaatında 71,97 metreküpü tamamlanan toplam 115,8 milyon metreküp kazı yapılacak. Söz konusu hattaki toplam 47,9 milyon metreküplük dolgunun da 11,40 milyon metreküpü bitirildi. Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergâha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor. Söz konusu mesafe mevcut demiryolu hattı ile 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi çerçevesindeki tüm kesimler tamamlandığında ise İzmir-Ankara arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de İzmir-Ankara arası 3 saat 30 dakikaya, Manisa-Ankara arası 3 saate iniyor" dedi.

"2024'te hizmete girecek"

Hız ile konforu birleştiren yatırıma ilişkin konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa-Ankara arsındaki seyahat süresini 3 saate indirecek mega yatırımın 2024'te hizmete gireceğini duyurdu. 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır devasa bir hizmeti Manisalılarla buluşturacak olmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Baybatur, 2009 yılından itibaren inşa edilen hızlı tren hatları ile birlikte, bu teknolojiyi kullanan dünyada 10'ncu, Avrupa'da 6'ncı ülke konumuna yükselen Türkiye'de artık yepyeni bir dönemin başladığını söyledi. Saatte 250 kilometre hız yapılması hedeflenen hatta, elektrikli ve sinyalli yüksek hızlı trenler işletileceğini kaydeden Baybatur, “Ankara-İzmir koridorunda yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması öngörülen demiryolunun hizmete girmesiyle Manisa'nın yük ve yolcu taşımacılığında çığır açılacaktır” dedi.

Hattın tamamlanmasıyla Manisa'dan Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir, Afyon, Uşak, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas güzergahlarında yüksek hızlı tren ile seyahat imkanına kavuşulmuş olacak.