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Manisa basınının acı günü

Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Bülent Dal, son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Bülent Dal, son yolculuğuna uğurlandı.


Manisa'da basın camiasının sevilen isimlerinden Bülent Dal (56) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde kalp krizi geçirdikten sonra özel bir hastaneye kaldırılan Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevenlerini yasa boğan Dal, için Hatuniye Camisinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Dal, Kırtık mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, basın ve spor camiası katıldı.

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