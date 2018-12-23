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Manisa BBSK 2. yarı hazırlıklarına başladı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ikinci yarı hazırlıkları teknik direktör Levent Devrim yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.


30 Aralık tarihine kadar ikinci yarı hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde devam edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Antalya kampı ise 2 Ocak'ta başlayacak, 12 Ocak'ta sona erecek.


İkinci yarı hazırlıklarına başladıklarını söyleyen teknik direktör Levent Devrim, “Ligin ilk yarısını düşündüğümüz puanın 3 puan gerisinde tamamladık. Bizim hedeflediğimiz puan 35 puandı. Oynadığımız oyuna ve ürettiğimiz gol pozisyonlarına bakacak olursanız aslında 35 puanın çok üstünde puanlar alabilirdik. Ligin ikinci yarısında ilk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek durumdayız. Bugün itibarıyla hazırlıklara başladık. 30 Aralık tarihine kadar hazırlıklarımıza burada devam edeceğiz. Daha sonra futbolcularımıza iki günlük yılbaşı izni vereceğiz. 2 Ocak'tan itibaren hazırlıklarımıza Antalya'da devam edeceğiz” diye konuştu.

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