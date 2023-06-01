Manisa BBSK, Ahmet Kandemir'e emanet

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu için başantrenörlük görevine tecrübeli isim Ahmet Kandemir'i getirdi.

Manisa BBSK, başantrenörlük görevi için ligin tecrübeli antrenörlerinden Ahmet Kandemir ile anlaştı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Kandemir, kendisini yeşil-beyazlı camiaya bağlayan mukaveleye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkanı Bora Çaylan da yer aldı. Çaylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün destekleriyle, Süper Lig'de ikinci sezonlarında daha da yukarıları hedeflediklerini söyledi.

Bora Çaylan: "Kulübümüz için hayırlı olsun"

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Süper Lig'deki ilk sezonlarını güzel bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Sezon sonu itibarıyla Hakan Demir hocamızın da İran Milli Takımı'nda görev üstlenmesi sonucunda başantrenörlük görevi için yeni bir arayışa girdik. Ahmet hocamız da bu süreçte Kosova'daki görevini tamamlamıştı. Kendisi zaten basketbol camiasının tanıdığı, bildiği önde gelen isimlerden biriydi. 2-3 gün takımla ilgili istişarelerde bulunduk. En sonunda anlaşmamızı da nihayete erdirdik. Bugün de imzaya dökerek önümüzdeki yıl için Ahmet hocamızla çalışmaya karar verdik. Kulübümüz ve kendisi için hayırlı olsun" dedi.

"Ligi hedeflediğimiz yerde tamamladık"

Çaylan açıklamasının devamında, "Geçen yıl ki hedefimiz gerçekçi olarak ligde tutunmaktı. Küme düşme riski yaşamamaktı. Bunu da Allah'a çok şükür başardık. Ligi hedeflediğimiz yerde tamamladık. Şimdi hedefimizi bir üst noktaya çıkardık. Bu sene hedefimiz play-off bandının içinde yer almak. Play-off bandında da ligin sürpriz, renk veren bir takımı olmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"FIBA'dan Avrupa Kupası davetiyesi gelebilir"

Bora Çaylan, Avrupa kupaları için yaptığı açıklamada, "Bunun dışında da ligde bitirdiğimiz sıralamadan dolayı FIBA'dan Avrupa Kupası davetiyesi gelebilir. Bu konu daha netleşmedi. Kısacası orada da ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Kandemir: "Hiçbir sıkıntısı olmayan, basketbolu seven bir şehir Manisa"

Tecrübeli isim Ahmet Kandemir ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçen sezon Süper Lig'deki ilk sezon olmasına ve sancılı başlamasına rağmen bence hedeflenen yerde bitti. O yüzden Hakan Demir Hocayı ve ekibini tebrik ederim. Sezonu iyi bir yerde tamamladılar. Çünkü lige ilk çıktığında yeni kulüpler için ilk sezon zor oluyor. Bunu başarıyla atlattıklarını düşünüyorum. Tabi kulübün hedefleri var. Kulüp Başkanımız Bora Çaylan, Genel Menajerimiz Nihat Mala ile kulübün hedeflerini konuştuk. Kulübün hedefleri hem Süper Lig'de kalıcı olmak, daha yukarılara tırmanmak hem de Avrupa seviyesinde başarılar elde etmek. Hiçbir sıkıntısı olmayan, basketbolu seven bir şehir Manisa. Bunların hepsi birleştiği zaman da bu görevi kabul etmek de benim için büyük mutluluk oldu. Burada olmaktan mutluyum. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Öncelikle iyi bir ekip kuracağız. Daha iyi bir takım kuracağız. Kalıcı bir takım kuracağız. Bunların hepsini hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Son topa kadar mücadele eden, maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışacağız"

Ahmet Kandemir mücadeleci bir takım oluşturmaya çalışacaklarını ifade ederek, "Kazandığın zaman herkes alkışlıyor. Kaybettiğin zaman da taraftar tarafından alkışlanabilir bir oyun ortaya koyduysanız siz doğru yoldasınız demektir. Bizim de en büyük kriterimiz bu olacak. Son topa kadar mücadele eden, maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Bunun için zamanımız da var. Doğru isimlerle, doğru zamanlarda birleştirip bu takımı oluşturabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.