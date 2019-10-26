Manisa BBSK Bandırma Kırmızı'yı 70-65 yendi

Liginin 3. haftasında Bandırma Kırmızı ile karşılaştı. Manisa BBSK son periyodu kıran kırana geçen mücadeleden 70-65 galip ayrıldı.

Liginin 3. haftasında evinde Bandırma Kırmızı takımını ağırladı. Maçı yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan ve Özcan Nalbantlar ile taraftarlar izledi.

İlk periyot Bandırma Kırmızı'nın 10-18 üstünlüğü ile bitti. İkinci periyotta Manisa Büyükşehir Belediyespor daha baskılı bir oyun çıkartarak 35-31 skorla soyunma odasına üstün gitti. Üçüncü periyotta sayı farkını açan yeşil beyazlılar hücum hattındaki etkili oyununu sürdürdü ve bu periyot 55-46 bitti. Son periyodu kıran kırana geçen mücadeleden Manisa BBSK 70-65 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Sami Özel Tur, A. Taner İbin, Seyhan Topaloğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Isıah(20), Mert(5), Cenk(3), Burak(14), Özgür(11), Tolga(4), Alican(2), Jesse(11), İbrahim

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Bandırma Kırmızı: Sedat(2), Eray(10), Boran, Arda(4), Ercan(25), Hakan(13), Ahmet(6), Önder(5)

Baş Antrenör: Ali Yıldırım

1.Periyot: 10-18

2.Periyot: 25-13

3.Periyot: 20-15

4.Periyot: 15-19

Maç sonucu: 70-65 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)