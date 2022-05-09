Manisa BBSK Basketbol Takımı kupasına kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin son haftasında Beysu Konya ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Manisa BBSK, kupasına kavuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, TBL'de son hafta maçında Beysu Konya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç, Engin Altun, Orhan Haşim Elmalı da tribünde takip etti. Mücadele sonrasında kupa ve madalya seremonisi yapıldı. 2021-2022 sezonu TBL şampiyonu Manisa BBSK, teknik ve idari ekip ile oyuncuların sevinçleri görülmeye değerdi. Takım kaptanları Recep Doğrusöz ve Ercan Topcu'nun ellerinde yükselen kupa töreninin ardından çekilen hatıra fotoğraflarının sonrasında tören sona erdi.