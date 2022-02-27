Manisa BBSK Basketbol takımı Mamak Belediyesini 90-82 mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Mamak Belediyesini 90-82'lik skorla mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 21'nci hafta maçında Mamak Belediyesini Tarık Almış Spor Salonu'nda ağırladı. İlk çeyreğe iyi başlayan taraf olan Manisa'nın Dev Adamları, son anlarda yaptığı basit hatalar sonrasında rakibine yakalandı. İlk çeyrek 20-20 sona erdi. İkinci periyotta oyuna iyice ağırlığını koyan yeşil-beyazlı ekip, çeyreği 27-15, ilk yarıyı da 47-35 önde kapattı. Üçüncü periyoda iyi başlayan Manisa BBSK farkı 21 sayıya kadar çıkarsa da yapılan basit hatalar sonrasında rakibine yakalandı. Yeşil-beyazlı ekip final periyoduna 67-64 önde girdi. Final periyoduna taraftar adeta damga vurdu. 6'ncı oyuncu gibi takımına destek veren taraftarın desteği sonrasında Diante Watkins ile coşan Dev Adamlar, karşılaşmadan 90-82'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Manisa BBSK bu sonuçla ligdeki liderliğini de sürdürdü.

Diante Watkins, 16 sayı, 4 asist, Andre Williamson ise 15 sayı, 9 ribaunt ile kritik maçta önemli katkı verdi. Koray Uzunhasan da kritik anlarda bulduğu isabetler sonrasında 12 sayı ile maçı tamamladı. Fatih Cantitiz de 12 sayı, 7 ribauntluk performansı ile maçı çift haneli sayı ile noktaladı. Mustafa Baki Görür 9 sayı, 6 asist ve 5 ribauntluk performansı ile takımında öne çıkan isimlerden biri oldu. Tuna Han Dikmen de 9 sayı, 5 ribauntluk istatistik ile karşılaşmayı noktaladı. Akın Kandemir 7 sayı, Berkay Sinirlioğlu 6 sayı, Tolga Kaan Birer ise 4 sayı ile maçı tamamladı.

Başantrenör Ceyhun Cabadak, oyuncularını, teknik ve idari ekibini alınan galibiyetten dolayı tebrik ederek, “Çok iyi mücadele ettik ama üçüncü çeyreğe 9-0'lık bir seriyle başlayıp, 21 sayılık bir fark elde ettikten sonra çok gevşedik ve çok basit hatalar yaptık. Zaten maçın genelinde ilk devrede 10, ikinci devrede 9 olmak üzere toplamda 19 top kaybı yaptık. Top kayıplarımızın çoğunu rakibimiz hızlı hücumlarla cezalandırdı. Rakibimizi de tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Sonuna kadar oyunun içinde kaldılar. İkinci ve son çeyrekte ve üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında sahada hep bizim istediğimiz işler oldu. Ancak gevşedik ve oyunun kontrolünü kaybettik. Çok daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bu ligde kolay maç yok. Maçın içinde de farklı senaryolarla öne geçip, geriye düşebiliyorsunuz. Dolayısıyla 40 dakikayı ciddiye almak lazım. Bizim de bu maçtan dersler çıkarmamız lazım. Haftaya Cuma çok önemli bir deplasmana, Samsun'a gideceğiz. Bizim için çok kritik bir maç. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mamak'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Yıldız oyun kurucu Diante Watkins de yaptığı açıklamada, “Çok zor bir maç olduğunu söylemem gerekiyor. Daha uzun süreler boyunca agresif olmamız gerekiyordu ama bunu pek başaramadık. Yine de galip geldik ve bu galip geldiğimiz maçtan birçok ders çıkardık. Sezon uzun ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Karşılaşmayı Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde takip etti.