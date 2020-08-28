Manisa BBSK Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yoğun bir tempo ile sürdürüyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Günde çift antrenmanla hazırlanan takımda oyuncuların hırsı da göz dolduruyor. Takıma bu sezon transfer olan forvet Kaan Yılmaz ve guard Umut Geçen yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takımın 2017-2018 sezonunda 2. Ligden, 1. Lige çıktığı kadroda yer alan ve performansı ile büyük beğeni kazanan genç oyuncusu Umut Geçen ise Manisa'ya tekrar gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaan Yılmaz: “Çok iddialı bir sezon olacak”

Takımın 1994 doğumlu forvet oyuncusu Kaan Yılmaz, 2020-2021 sezonunun iddialı geçeceğini belirterek, “Yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğümüz bir hazırlık süreci var. Fiziksel ve mental olarak uzun bir maraton olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımız ile güzel bir uyum sağladık. Manisa için elimizden geleni yapacağız. Çok iddialı bir sezon olacağını düşünüyorum” dedi.

Umut Geçen: “Manisa'da tekrar başarılı olmak istiyorum”

2017-2018 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Basketbol 2. Liginden, 1. Lige çıkan kadrosunda yer alan 1997 doğumlu guard Umut Geçen başarılı olacaklarına inandığını söyleyerek, “Öncelikle tekrar Manisa'ya geldiğim için çok mutluyum. Burasının benim için özel bir yeri var. Basketbol 2.Liginden, 1.Lige çıktığımız sezonda bu takımın bir parçasıydım. Gerek kadromuz olsun, gerek stuff olarak bu sene oldukça iddialıyız. Başarılı olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her şeyin iyi olabilmesi için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.