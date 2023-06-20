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Manisa BBSK, Berkay Sinirlioğlu ile sözleşme uzattı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Berkay Sinirlioğlu’nun sözleşmesi uzatıldı.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Berkay Sinirlioğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.


Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, iç transferde Berkay Sinirlioğlu ile yeniden anlaştı. Sinirlioğlu, bir sezon daha Manisa ekibinin çatısı altında mücadele edecek. Başarılı basketbolcu, takımın Süper Lig'e çıktığı 2021-2022 sezonunda önemli katlı vermiş ve ligdeki ilk sezonda da yeşil-beyazlı formayı terletmişti.

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