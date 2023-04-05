Manisa BBSK, cimnastik takımı zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Değerlendirme Yarışması'nda 4 kategoride Türkiye şampiyonluğu elde etti. Dereceye giren sporcular, milli takım adına uluslararası arenada mücadele etme hakkı kazanırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor organizasyonu 12 madalya ile tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Değerlendirme Yarışması, TCF Sancaktepe Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 12-14 yaş kategorisinde Elvin Gülen tek bayanlar Türkiye şampiyonu olurken, Elif Ekin Okçu-Elvin Gülen-Elif Kahraman trio kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. 15-17 yaş kategorisinde yarışan Göktürk Balcı, tek erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Göktürk Balcı-Selin Özermiş, çiftler kategorisinde şampiyonluk elde ederken, Göktürk Balcı-Selin Özermiş-Yudum Atan trio kategorisinde Türkiye ikincisi oldular. 18+ yaş kategorisinde Okay Arsan-Şimal Seyman çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu aldılar. Dereceye giren sporcular milli takım adına uluslararası arenada mücadele etme hakkını kazanırken; Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı antrenörleri Zeki Can Akdağ ve Rüya Arsan da milli takım antrenör heyetinde yer alacaklar.

“Yeni başarı hikayeleri yazmak için çalışacağız”

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdiği başarı ve kazandığı madalyalarla adından övgüyle söz ettirdiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, “Antrenörlerimizi ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. Manisa BBSK ailesi olarak, aerobik cimnastik branşında geçmişten gelen bir başarı grafiğimiz var. Bu başarıyı sürdürdüğümüz için mutluyuz. Tüm kamuoyunun da bu başarılarla iftihar ettiğini biliyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yeni madalyalar kazanmak, yeni başarı hikayeleri yazmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.