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Manisa BBSK dış transferde Ryan Luther'i kadrosuna kattı

2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther’ı kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther'ı kadrosuna kattı.


Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, kariyeri boyunca Letonya'da Ventspil, İspanya'da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206'lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz."

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