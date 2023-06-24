Manisa BBSK, Dorukhan Engindeniz'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Aliağa Petkim forması giyen skorer guard Dorukhan Engindeniz'i kadrosuna kattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı takım kariyeri boyunca Afyon Belediyespor, Eskişehir Basket, OGM Ormanspor, Türk Telekom ve son olarak Aliağa Petkim Spor forması giyen Dorukhan Engindeniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Engindeniz, Potanın Tarzanlarının 2023-2024 sezonu planlamasındaki dördüncü dış transferi oldu.