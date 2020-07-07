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Manisa BBSK, Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2000 doğumlu genç oyun kurucu Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı.


1.85 metre uzunluğundaki oyuncu 2019-2020 sezonunda Merkez Efendi Denizli Basket takımında 19 maç forma giymiş, daha sonra transfer olduğu BUDO Gemlik ile 5 maça çıkmıştı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla tescil edilen sezonda 24 maçta forma giyen Kaşıkçı, 14.23 dakika, 3.58 sayı, 1.79 ribaund, 2.04 asist ortalamaları ile ligi tamamladı. 2017-2018 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Kaşıkçı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği 4. oyuncu oldu.

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