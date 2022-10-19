Manisa BBSK, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'yi 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak. Yeşil-beyazlı takım, Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maç için hazırlıklarına devam etti. Potanın Tarzanları'nda Evan Bruinsma dışında eksik bulunmazken ABD'li oyuncu takımdan ayrı olarak çalışmalarına başladı.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, "Sadece Türk basketbolunda değil, Avrupa basketbolunda da önemli bir yeri olan Fenerbahçe Beko'yu Manisa'da ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihinde birçok başarıya imza atmış, Euroleague'de şampiyonluk yaşamış bir takımı şehrimizde ağırlayacak olmak çok önemli ve şehrimiz için çok güzel bir şey. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı evimizde yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.