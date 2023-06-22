Manisa BBSK, filede istikrarı seçti

Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon takımı Bölgesel Lig müsabakalarında şampiyon yapan Başantrenör Caner Doğançay ve ekibi ile sözleşme yeniledi.

Nisan ayında gerçekleşen Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig müsabakalarının iki etabını da kayıpsız atlatıp şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon için antrenör tercihinde istikrardan yana oldu. Geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Caner Doğançay ile Başantrenör olarak sözleşme yenilenirken, yeşil-beyazlı takımda Murat Özcan sportif direktör, Selin Etker ve Dudu Korkmaz Dirik de yardımcı antrenör olarak görevlerini sürdürecek. İmza töreninde konuşan Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Takımımızın teknik ekibinde yıllardır yer alan ve son olarak da Bölgesel Lig müsabakalarında takımımızı şampiyonluğa ulaştıran Caner Doğançay hocamız ve ekibiyle yeni sezonda devam etme kararı aldık. Caner Hocamız ve ekibine güveniyoruz, Manisalılara bu sezon yeniden voleybol heyecanını yaşatacağız. Yeni sezonun takımıza ve teknik heyetimize hayırlı olmasını diliyorum. Manisalı voleybol severleri yeni sezonda salona davet ediyor ve desteklerini bekliyoruz" dedi.