Manisa BBSK genç yetenekleri türk sporuna kazandırıyor

Manisa'da 15 branşta faaliyet gösteren ve binlerce sporcuya hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk sporu için yeni sporcular yetiştirmeye de devam ediyor. Son olarak Voleybola Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde başlayan, yıldız ve genç takım kaptanı olarak görev yapan Rümeysa Meral, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Lig takımına transfer oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocukların ve gençlerin daha çok spor yapma imkanı bulması için 15 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk sporcuna yeni genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Voleybola Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde başlayan ve 7 senedir yeşil-beyazlı formayı giyen Rümeysa Meral, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Lig takımına transfer oldu. Tevfik Lav Spor Tesislerine gelen Rümeysa Meral takım arkadaşları, antrenörleri Caner Doğançay, Selin Etker ve Dudu Dirik ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş'e veda etti.

Rümeysa Meral'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz 15 branşta yeni genç yetenekleri Türk sporuna kazandırıyoruz. Rümeysa da kulübümüz bünyesinde başladığı Voleybol'da önemli bir adım atarak transferini gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.