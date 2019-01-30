Manisa BBSK, İsmail Haktan Odabaşı'nı transfer etti

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'la yollarını ayıran İsmail Haktan Odabaşı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu ve Özcan Nalbantlar'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu yapan imzayı atan İsmail Haktan Odabaşı, “Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum” dedi. Odabaşı, “Yeni bir takıma geldiğim için çok heyecanlıyım. Manisa benim evim gibi oldu. Başkanla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan yaptığımız görüşmede bana kulübün hedeflerinden bahsetti. Bu hedeflerde benimle birlikte yürümek istediğini söyledi. Ben de memnuniyetle karşıladım. Şu anda birçok Spor Toto 1. Lig takımından teklif almama rağmen hedefi olan bir camiada oynamak istediğimi başkanıma ilettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hedefe ulaşmak istiyoruz. Bende en kısa zamanda takım arkadaşlarıma adapte olup en iyi katkıyı vermek için çalışacağım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor için yapacağım. İki taraf içinde hayırlı olsun” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Bir süredir İsmail Haktan Odabaşı'yı renklerimize bağlamak için görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bu transferde İsmail Haktan Odabaşı'nın da Manisa Büyükşehir Belediyespor için istekli oluşu, önemli kriterlerden biriydi. Takımımıza ciddi katkı sağlayacak bir ismi kadromuza kazandırdık. İsmail Haktan Odabaşı, kalitesini ispatlamış bir isim. Tecrübesiyle ve kalitesiyle takıma çok ciddi katkısı olacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.