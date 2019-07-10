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Manisa BBSK kaleci Anıl Atağ'ı renklerine bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen yetenekli kaleci Anıl Atağ’ı kadrosuna kattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen yetenekli kaleci Anıl Atağ'ı kadrosuna kattı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten 29 yaşındaki file bekçisi, bu sene takımıyla şampiyonluk yaşayacağına inandığını söyledi.


TFF 2. Lig temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, kaleye önemli bir takviye daha yaptı. Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen, yetenekli file bekçisini kadrosuna katan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anıl Atağ'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan katıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Anıl Atağ, “İnşallah geçen sene yaşanan şansızlık bu sene yaşanmadan bir üst lige çıkacağız. İlerleyen süreçte Süper lig için mücadele edeceğiz. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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