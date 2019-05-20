Manisa BBSK, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında yarın İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Manisa BBSK, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajlı skoru koruyup adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Mümin Özkasap Stadı'nda, 90. dakikada Erhan Kara'nın golüyle 1-0 mağlup ettiği Fatih Karagümrük'le yarın saat 16.00'da Vefa Stadı'nda rövanş maçına çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar tamamlandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını noktalayan Manisa BBSK'da tüm hesaplar final üzerine kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Fatih Karagümrük'le oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Hazırlıklarımızı bugün itibarıyla tamamladık ve hedefimiz final olarak belirledik. Bu takım şampiyonluğu hak eden bir takım. Oyuncularıma güvenim sonsuz. İnşallah adımızı önce finale, ardından ise Spor Toto 1. Lig'e yazdırmak için tüm gücümüzle ve inancımızla mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan ilk maçta 72. dakikada kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen kaleci Yusuf Balcıoğlu, rövanş maçında takımdaki yerini alamayacak. Fatih Karagümrük deplasmanında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kalesini Ersel Çetinkaya koruyacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Lig yarı final ikinci maçlarında görev alacak olan hakemleri de açıkladı. Karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Cem Özbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.