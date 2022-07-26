Manisa BBSK Karate Takımı bir yılda onlarca madalya kazandı

Manisa BBSK bünyesinde 2021 yılının temmuz ayında katılan ve bir yıllık süreçte sayısız başarı elde eden Karate Takımının antrenörü Ali Eşsiz, "2021 temmuz ayında kurulan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı 1 yıllık destek sonucunda büyük başarılar elde etti. Ülkemize, Manisa'mıza dünya ve Avrupa Şampiyonalarında madalya kazandırmak için daha çok çalışacağız. Amacımız daha çok gence ulaşıp Manisa'mıza ve ülkemize yararlı zeki çevik ahlaklı bir nesil yetiştirmek." dedi.

Elde edilen başarılardan da sırasıyla bahseden Eşsiz şunları söyledi: "Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasına 1 milli sporcu ile katılım sağladık. Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonasına 1 milli sporcu ile katılım sağladık ve Repesaj finalinde 5. olduk. Yine Hırvatistan'da yapılan Balkan Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasına 1 milli sporcu ile katılım sağladık ve Repesaj finalinde 5. olduk. Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş madalya kazandık. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasında 1 altın, 2 bronz madalya kazandık. Sakarya'da yapılan Türkiye Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandık. Uluslararası Karate Turnuvalarında 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz madalya kazandık. Okul Sporları Karate Turnuvalarında 12 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalya kazandık. Bölgesel İller arası Karate Turnuvalarında 18 altın, 12 gümüş, 28 bronz madalya kazandık. Bölgesel İl Birinciliği Karate Turnuvalarında 29 altın, 15 gümüş, 14 bronz madalya kazandık. Genel sonuç itibariyle bir yılda Avrupa Şampiyonasında 1 milli sporcumuz ülkemizi temsil etti. Balkan Şampiyonalarında 2 milli sporcumuz ülkemizi temsil etti. 1 tanesi A Milli Takım düzeyi olmasıyla beraber 2 adet Türkiye Şampiyonluğu, 1 tane A Milli Takım Düzeyinde olmasıyla beraber 3 adet Türkiye ikinciliği, 3 tane Türkiye üçüncülüğü, 166 adet uluslararası, il ve iller arası madalya ve 6 kupa kazandık."

Geçen bir yıllık süreçte ilkleri ve önemli gelişmeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Eşsiz, "İlk büyükler Türkiye derecelerimizi aldık. Büyükler Türkiye Şampiyonasında kadınlarda zirvede yer aldık. 4 yıl sonra bir sporcumuz daha ülkemizi Avrupa arenasında temsil etti. Ümit Genç ve U21 Türkiye Şampiyonasında 6 madalya kazandık. 1 yılda 166 adet madalya kazandık. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Güzgülü'ye ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sayın Yunus Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.