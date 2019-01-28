Manisa BBSK kendi evinde berabere kaldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Kırklarelispor maçından 2-2 berabere ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda Kırklarelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında kalesinde gördüğü golle yenik duruma düşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 28. dakikada Erman Bulucu ve 30. dakikada Sami Can'ın golleriyle üstünlüğü sağladı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Kırklarelispor'lu Nuh Aşkın oldukça tartışmalı bir golle maçın skorunu belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Erman Bulucu 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu beraberlik ile puanını 34'e çıkartırken konuk Kırklarelispor da puanını 23'e çıkarttı.

Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu, Hakan Kadayıfçılar, Gökmen Aytaç, Bora Çaylan, Özcan Nalbantlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve çok sayıda futbolsever izledi.