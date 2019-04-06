Manisa BBSK kendi evinde şampiyon Bursaspor'a yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor'a kendi evinde 81-77 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor ile Muradiye Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk periyotta üstün oyun sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyodu 26-17 önde bitirdi. İkinci periyotta, sayısını azaltan Manisa, Bursaspor'un hücumda isabetli sayılarına engel olamadı ve soyunma odasına üstün giden taraf 35-39'luk skorla Bursaspor oldu. İkinci yarıda Bursaspor'un üstün oyunu sahaya iyice yansımaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibine karşı hızlı hücuma çıksa da maçın ikinci yarısında Bursaspor daha üstün bir oyun sergiledi ve maçı 81-77 kazandı.

Maç öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Özcan Nalbantlar, Bora Çaylan ve Gökmen Aytaç Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel'e şampiyonluğu garantiledikleri için çiçek takdim ederek, tebrik etti.