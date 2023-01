Manisa BBSK, şampiyon okçusu Yıldır'a teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Okçular Vakfı'na transfer olan şampiyon okçusu Sevim Yıldır için veda programı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında aldığı sayısız başarıyla hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi gururlandıran şampiyon okçu Sevim Yıldır, Okçular Vakfı'na transfer oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da Tevfik Lav Spor Tesislerinde başarılı sporcu Sevim Yıldır'la bir araya gelerek, teşekkür etti.

Sevim Yıldır'dan daha büyük başarılar beklediklerini dile getiren Hakan Kadayıfçılar, “Sevim, örnek bir sporcu. Karakterli ve başarılı bir sporcu. Her zaman bizim göğsümüzü kabartan bir sporcu. Sevim, hakkındaki her güzel düşünceyi hak ediyor. Bizde göstermiş olduğu başarı, ülkemiz için terlettiği formaları, bunlara layık birisi. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Allah yolunu açık etsin. Daha büyük başarılar bekliyoruz. Ondan duyacağımız her başarı bizim sevincimiz olur. Gittiği yerde de inşallah çok güzel başarılar elde eder, tekrar teşekkür ederiz” diye konuştu.

Şampiyon okçu Sevim Yıldır da yaptığı açıklamada, “Manisa'yı çok sevdiğimi her defasında söylüyorum. Benim memleketim, büyüdüğüm yer. Gittiğim her yerde de Manisa'yı temsil edeceğim zaten. Manisa adına aldığım tüm başarıları, mutlulukla ve gururla almıştım. Bir yanımda her zaman Manisa olacak” diye konuştu.