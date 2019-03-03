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Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gözler 6 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Şanlıurfaspor maçına çevrildi.


Manisa BBSK ligin 24. haftasında kendi evinde Bandırmaspor Baltok'u 3-0 yenerek 4. sıradaki yerini korudu. Manisa BBSK, ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Manisa ekibi, 6 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda başlayacak olan zorlu 90 dakikanın hazırlıkları bugün teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan antrenmanla başladı.


Bandırmaspor Baltok maçında forma giyen futbolcular bugün gerçekleşen antrenmanda yenileme çalışması yaparken, forma giymeyen ve sonradan oyuna giren futbolcular ise düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı sınırlandırılmış alanda baskı, pres ve dar alanda oyunla sona erdi.

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