Manisa BBSK Teknik Direktörü Taşkın Karagümrük maçını değerlendirdi

Lig Play-Off Yarı Finalinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden ve 21 Mayıs Salı günü deplasmanda oynanacak olan rövanş maçı öncesinde bir adım öne geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Taner Taşkın maçı değerlendirdi.

Dün Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük engelini 90. dakikada Erhan Kara'nın attığı golle geçen ve rövanş maçı öncesinde avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, 21 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacakları rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Kendi saha ve seyircimiz önünde mutlaka avantajlı skoru elde etmemiz gereken bir maçtı. Bunun içinde gerçekten oyuncu grubum sahada 90 dakika boyunca her şeylerini ortaya koydular. Maçın ilk devresi bizim adımıza da, rakip adına da çok verimli geçmedi. İlk 20 dakikada biz baskılı bir oyunu tercih ettik ama rakipte çok iyi savunma yaptı. Maçın geneline baktığınız zaman rakibimiz tamamen kapalı bir savunma yaptı. Beraberliğe gelmiş gibi bir havaları vardı. Bunu da sahada gördük. Fakat maçın devre arasında yaptığımız konuşmada maçta mutlaka skor üstünlüğünü yakalamamız gerektiğini anlattık. Oyuncu grubumda sonuna kadar her şeylerini çok şahsiyetli bir şekilde ortaya koydular. Maçın ilerleyen dakikalarında, son 20 dakika sahada 10 kişi kaldık. Kalecimiz Yusuf oyundan atıldı. Bu bizim için ciddi bir handikap gibi göründü. Ama buna rağmen hiç geri çekilme gibi bir planımız olmadı” ifadelerini kullandı.

Maçı kazanma adına he gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Taşkın, “Futbolcularım çok iştahlıydı. Gerçekten çok şahsiyetli bir galibiyet aldılar. 1-0'lık galibiyetin bizim için önemli avantaj olduğunu düşünüyorum. Burada bize desteğini eksik etmeyen Manisalı taraftarlarımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Maçı almamızda onlar çok büyük bir etkendi. Takımı ateşleyen güç oldular. Biz her maçımızda bunu görmek istiyoruz. Bundan sonraki rövanş maçında da taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah finale adımızı yazdıracağız. Zor bir deplasman maçının olacağını da biliyoruz. Ama her zaman söylüyorum, Manisa Büyükşehir Belediyespor zor ve ciddi bir takımdır. Ben oyuncu grubuma da çok teşekkür ediyorum. Alınan galibiyette aslan pay önce futbolcularıma sonra ise taraftarlarımıza aittir” diye konuştu.