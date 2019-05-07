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Manisa BBSK Tuzla maçına hazır

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta play-off çeyrek final ilk maçında Perşembe günü saat 16.30'da deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.


Lig Kırmızı Grup'ta play-off çeyrek final ilk maçında Perşembe günü saat 16.30'da deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde şut ve gol çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

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