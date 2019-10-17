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Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı başlangıç

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol Takımı, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Kulübü’nü 77-49 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol Takımı, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Kulübü'nü 77-49 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.


Manisa Şampiyonluğu için grup müsabakalarına farklı bir galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Manisa BBSK U-14 Basketbol takımında hedef Manisa şampiyonluğu. Grupta, Basketmania Basketbol İhtisas Spor Kulübü, Gençlik ve Masterler Spor, İhsan Erturgut İ.Ö.O, Cesur Yıldızlar ve Er-gü Spor ile mücadele verecek olan Manisa BBSK U-14 Basketbol takımı ilk maçında karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Spor Kulübü karşısında salondan 77-49 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Aldığı farklı galibiyet ve ortaya koyduğu performansla alkışlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol Takımı, grup maçlarından lider olarak çıkıp önce çapraz eşleşme maçlarını, ardından çeyrek, yarı ve final maçlarını da kazanarak Manisa şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyor.

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