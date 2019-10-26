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Manisa BBSK U18 Basketbol Takımı 2'de 2 yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı, ikinci hafta müsabakasında karşılaştığı Manisa Gençlik Spor’u 73-37 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı, ikinci hafta müsabakasında karşılaştığı Manisa Gençlik Spor'u 73-37 mağlup etti. Bu sonucun ardından yeşil beyazlı ekip grubunda 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.


Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı, ikinci hafta mücadelesinde Manisa Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonunda oynanan müsabakada rakibine üstünlük sağlayan Manisa BBSK, salondan 73-37'lik skorla galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında oynadığı Megaspor Basketbol karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan takım, yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmiş oldu.

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