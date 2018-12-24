Manisa BBSK, Ufukhan için Tahkim Kurulu'na gitti

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından, futbolcuları Ufukhan Bayraktar'a verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduklarını bildirdi.

Manisa BBSK Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, Ligin 17. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynadıkları maçta Ufukhan Bayraktar'ın rakip oyuncuya küfür etmediğini, Sivas Belediyesporlu futbolcu Serkan Yavuz'un da bunu doğrulayarak Türkiye Futbol Federasyonuna yazılı bir dilekçeyle gönderdiğini belirtti.

Maçın hakeminin yazdığı rapor doğrultusunda Ufukhan'a verilen 2 maçlık ceza ile adeta şok olduklarını kaydeden Kadayıfçılar, "Hakeme karşı da aşırı hareketi yoktu. Bu işte kasıt olduğunu düşünüyoruz. Verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazımızı bugün gönderdik. Sivas Belediyespor maçında aleyhimize haksız bir penaltı verildi. Futbolcularımız buna rağmen centilmenliğe aykırı bir harekette bulunmadılar. Bizlerde yönetim kurulu olarak şeref tribününde sessizliğimizi koruduk. Rakip takım futbolcuları öne geçtikten sonra adeta yerden kalkmadılar. Karşılaşmanın hakemi futbolcularımızı oyundan soğutmak için elinden geleni yaptı. Sivas'ta tam bir hakem faciası yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu olarak buna rağmen hakem hakkında hiçbir açıklamamız olmadı. Ancak maçın hakeminin,Ufukhan Bayraktar hakkında yazdığı rapor bardağı taşıran son damla olmuştur” ifadelerini kullandı.