Manisa BBSK Wayne Selden'i renklerine bağladı

Manisa Büyüksehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, birçok kez NBA'de forma giymiş ABD'li forvet Wayne Selden'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Wayne Selden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-2023 sezonuna İtalya'nın Verona ekibiyle başlayan Selden, iki maçlık İtalya serüveninin ardından Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulübünde forma giyecek.

Wayne Selden kimdir?

30 Eylül 1994 Boston doğumlu olan Wayne Selden, kolej kariyerini üç yıl boyunca formasını giydiği Kansas Üniversitesi'nde geçirdi. 2016 NBA Draftı'na katılan ancak seçilmeyi başaramayan şutör guard, profesyonel basketbol kariyerine G-League'de Iowa Energy formasıyla başladı ve 35 maçta forma giydi. Sezonun geri kalanında ise NBA'de New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formaları terletti. 2017-2018 sezonuna NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies ile sözleşme imzalayarak başlayan Selden, sezon boyunca forma giydiği 35 maçta 9.3 sayı, 1.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamları ile mücadele etti. 2018-2019 sezonuna da Memphis Grizzlies formasıyla başlayan Wayne Selden, sezon ortasında Chicago Bulls'a takaslandı ve çıktığı 43 NBA maçında 8 sayı, 3.2 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları tutturdu.

2019-2020 sezonuna Çin'in Shandong Golden Stars ekibiyle başlayan Selden, Ocak ayında NBA G-League ekiplerinden South Bay Lakers'a geçti ve 11 maçta 14.8 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. 2020-2021 sezonunda Avrupa'ya gelen Wayne Selden, İsrail'in Ironi Nes Ziona ekibi ile sözleşme imzaladı ve 14.4 sayı, 2.4 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla takımının FIBA Europe Cup şampiyonluğunda başrollerden biri oldu.

2021-2022 sezonu öncesinde NBA'e dönen Selden, yalnızca üç maçta forma giydikten sonra New York Knicks'ten ayrıldı ve Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi kadrosuna katıldı. Türkiye'de forma giydiği 7 maçta 19.4 sayı, 4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları tutturan Selden, sezonu Ironi New Ziona'da tamamladı.