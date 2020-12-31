Manisa BBSK yeni yılı pasta keserek karşıladı

Muradiye Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrasında kesilen pasta ile yeni yıl karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni yılın ilk karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u ağırlayacak. 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 15.00'da Muradiye Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma için Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren basketbol takımı hedefini yeni yılın ilk galibiyeti olarak belirledi.

Muradiye Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Kağıtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Manisa BBSK eski yılı uğurlarken yeni yılı da pasta keserek karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan yeni yıl için başarı dileklerini iletirken, “İnşallah yeni yıl bize istediğimiz her şeyi, sağlığı, mutluluğu başarıyı getirir. Hepimiz için güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ailenize ve sevdiklerinize hepinize mutlu yıllar dilerim” dedi. Basketbol Takım Kaptanı Recep Doğrusöz ise yeni yıl ile ilgili olarak, “Sene sonuna doğru özellikle son 3-4 maçtır istediğimiz ritmi biraz daha bulmuş gibiyiz. Bu ritmin üzerine koyarak yeni yılda bize layık olan performansı sahada gösterip Manisa'ya kulübümüze güzel mutluluklar yaşatmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.