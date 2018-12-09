Manisa BBSK:4 - Kahramanmaraşspor : 0

Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadyumu'nda ağırladığı Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Erhan'ın sol kanattan sert ortasında Yaser ceza sahası içerisinde topla buluştu. Yaser'in yerden vuruş az farkla auta gitti.

7. dakikada Onur Kolay'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Umut Kaya'nın sert şutu üsten auta çıktı.

10. dakikada Kahramanmaraşspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emin Aladağ'ın şutu az farkla auta çıktı.

18. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Mehmet Yılmaz sağ kanattan yerden yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Kaya'nın sert vuruşunu kaleci Ramazan güçlükle uzaklaştırdı.

36. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Umut Kaya'nın sağ taraftan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Alper uygun pozisyonda topu üsten auta attı.

45. dakikada Kahramanmaraşspor atağında Ethem'in uzun pasında defansın arkasına sarkıp topla buluşan Hurşit'in şutunu kaleci Yusuf kornere çeldi.

(İkinci yarı)

51.dakikada Kahramanmaraşspor atağında Mehmet Yılmaz geri pasında zemine takılan topu iyi takip eden Hurşit kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı. Hurşit'in sert şutunda Yusuf gole izin vermedi ve topu ceza sahası dışına çeldi.

64. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında sağ kanattan Onur Kolay'ın ortasında arka direkte topla buluşan Erhan Kara düzgün bir vuruş ile topu Kahramanmaraşspor ağlarına göndererek Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Erman Bulucu'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

70. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında sağ kanattan Alper'in getirdiği topla altı pasta topla buluşan Umut Sönmez düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 3-0

81.dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında sağ kanattan Mehmet Yılmaz'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yaser düzgün bir vuruş ile topu ağlara yollayarak maçın skorunu belirledi. 4-0