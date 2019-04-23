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Manisa BBSK'da Çapanoğlu ile yollar ayrıldı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile karşılıklı görüşmeler sonrası yollar ayrıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mustafa Çapanoğlu ve ekibiyle yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Çapanoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

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