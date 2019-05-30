Manisa BBSK'da görev dağılımı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan olağanüstü genel kurulunda güven tazeleyen Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımları yapıldı. Buna göre, Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Mevlüt Aktan: Başkan, Hakan Kadayıfcılar: Başkan Yardımcısı (Okçuluk), Özcan Nalbantlar: Sağlık İşleri Sorumlusu- Taraftar ve Halkla İlişkiler (Yüzme), Bora Çaylan: Genel Sekreter (Atletizm, Basketbol), Tanju Balatlı: Tesisler Sorumlusu (Judo), Onur Baylan: Sayman- Taraftar ve Halkla İlişkiler (Yüzme), Ayberk Aloğlu: (Atıcılık ve Avcılık- Dağcılık- İzcilik- Voleybol), Ertan Korkmaz: Medya ve İletişim Sorumlusu (Badminton-Motor Sporları), Bülent Karakurt: Spor Okulları Sorumlusu (Basketbol), Hüseyin Hasacar: Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu (Cimnastik), Ertuğrul Yıldırım: Yönetim Kurulu Üyesi, Ramazan Burak Aslay: Yönetim Kurulu Üyesi."