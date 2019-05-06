Manisa BBSK'da gözler play-off'a çevrildi

Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 62 puanla 3. sırada tamamlayan ve play-off çeyrek final ilk maçında 9 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Taner Taşkın, avantajlı bir skorla Manisa'ya dönmek istediklerini dile getirdi.

Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 62 puanla 3. sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gözler play-off maçlarına çevrildi. Play-off çeyrek final ilk maçında Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmada Tuzla Belediye Stadı'nda, Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Takımımızda moraller son derece iyi. Herkes istekli ve arzulu. Avantajlı bir skorla Manisa'ya dönmek istiyoruz” dedi. Sözlerine 2-0 mağlup ettikleri Sivas Belediyespor maçıyla başlayan teknik direktör Taner Taşkın, “Bir hafta önce Kahramanmaraş'ta oynattığımız kadrodan ilk 11'de sadece Mehmet Yılmaz vardı. 10 tane değişik oyuncuyla sahaya çıktık. Ama gördük ki takımda rekabet ortamı son derece iyi. Herkes verdiğimiz görevi layıkıyla yapıyor. Oyun disiplinine sadık olan bir takımımız var. Güzel de bir galibiyet aldılar. Oyuncu grubumu tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

"İyi bir takıma karşı mücadele vereceğiz"

Perşembe günü play-off çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor maçıyla ilgilide düşüncülerini aktaran Taner Taşkın, “Tuzlaspor takımını iki kez izleme fırsatı buldum. Gerçekten kompakt oynayan, bana göre grubun iyi takımlarından birisi. Erken final havasında geçecek maçlardan biri. Çünkü gerçekten tam bu ligin oyuncularına sahip, derli-toplu ne yaptığını bilen takıma karşı mücadele vereceğiz. Zor bir maç olacak. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Oradan eğer istediğimiz sonucu alırsak, burada Manisa'da Manisalıların desteğiyle ikinci maçı da iyi bir skorla almak istiyoruz. Takımımızda herkes moralli, herkes istekli ve arzulu. Bu da bizi umutlandırıyor. Herkesten dua istiyoruz. Herkesin duasını arkamızda hissetmek istiyoruz. Biz sahada gereken mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah Manisa'ya avantajlı bir skorla döneceğiz” diye konuştu.