Manisa BBSK'da Hakan Demir dönemi sona erdi

hafta itibarıyla Başantrenörlük görevine getirilen Hakan Demir, İran Milli Takımı ile anlaşması sonrasında kulüpten ayrıldı. Kulübün resmi hesabından Demir için teşekkür mesajı yayımlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Süper Lig'in 9. haftası ile birlikte Başantrenörlük görevine getirilen Hakan Demir dönemi sona erdi. Kulübün resmi hesaplarından teşekkür mesajı yayımlanarak, “Bilindiği üzere Başantrenörümüz Hakan Demir İran Milli Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenmiştir, 2023 Dünya Şampiyonası'nda ve Asya Kupası'nda görev yapacaktır. Sayın Hakan Demir'e Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüze yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü teşekkür ediyor kendisine İran Milli Takımı'nda ve bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.