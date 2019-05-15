Manisa BBSK'da İsmail Haktan rüzgarı

Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan ve Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İsmail Haktan Odabaşı rüzgarı esiyor. Devre arasında Boluspor'dan transfer edilen ve kısa sürede takım içindeki performansı ile dikkat çeken İsmail Haktan, 13'ü lig, 2'si play-off maçı olmak üzere 9 asist, 6 gol atarak takımını sırtladı.

Lig'in ikinci yarısında Manisa Büyükşehir Belediyespor forması ile çıktığı 13 lig maçında 8 asist, 4 gol kaydeden İsmail Haktan Odabaşı, Tuzlaspor ile oynanan Play-Off maçlarında da gol atma başarısı gösterdi. Tuzlaspor ile oynanan ilk maçta 1 gol 1'de asist yapan Odabaşı ikinci maçta da 1 gol atarak başarılı performansını sürdürdü. Attığı gollerle takımının başarısına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirten İsmail Haktan Odabaşı, “Aslında işimi yapıyorum. Görevim takımımın başarısına katkıda bulunmak. Sadece ben değil takımdaki herkes bunun için mücadele ediyor. Gol atmak ve asist yapmak çok güzel bir duygu, ama asıl en güzeli takımının başarısına katkıda bulunmak” dedi.

Cuma günü oynayacakları Fatih Karagümrük maçı hakkında da konuşan İsmail Haktan Odabaşı, “Zor bir takıma karşı zor bir 90 dakika oynayacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi iyi bir skorla sahadan ayrılıp finale bir adım daha yaklaşmak. Dediğim gibi zor bir maç ama biz taraftarımızın desteği ile bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Takım olarak hedefimiz 1. Lig. Bunun içinde bu yoldaki bütün engelleri bir bir aşacağız ve yolun sonunda hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.