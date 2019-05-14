Manisa BBSK'da Kadayıfçılar'dan Karagümrük maçına davet

Lig Play-Off Çeyrek Finali'nde Tuzlaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, tüm Manisalıları 17 Mayıs Cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük maçına davet etti.

Lig Play-Off Çeyrek Finali'nde Tuzlaspor'u eleyerek yarı finale yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da rota şimdi 17 Mayıs Cuma günü saat 16.30'da yarı final ilk maçında Mümin Özkasap Stadı'nda Fatih Karagümrük A.Ş. ile oynanacak olan zorlu 90 dakikaya çevrildi. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmenin hesaplarını yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar tüm Manisalıları maça davet ederek, “Tuzlaspor ile oynadığımız çeyrek final rövanş maçında tribünleri dolduran ve 90 dakika boyunca takımlarına sahip çıkan, destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Fatih Karagümrük ile Cuma günü saat 16.30'da oynayacağımız kritik 90 dakika var. Bu maçta da taraftarlarımıza büyük iş düşecek. Mümin Özkasap Stadı'nda centilmenlik sınırları içerisinde gerekli baskıyı oluşturmalıyız. Hedefe adım adım koşuyoruz. Bu zorlu yolculukta tribün desteği çok önemli. İnşallah Fatih Karagümrük ile oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor elde edeceğiz. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımızla şampiyonluk yolunda bir bütün olduk. İnşallah bu zorlu yolculuğun sonu güzel bir şekilde sona erecek” dedi.