Manisa BBSK'da rehavete kapılmak yok

Lig Kırmızı Grup'ta Play-off çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, avantajlı bir skor elde ettiklerini ancak ikinci maçta çok dikkatli davranmak zorunda olduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Taşkın, pazartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacakları Tuzlaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında deplasmanda 2-0 kazandıkları maçı değerlendiren teknik direktör Taner Taşkın, “Böyle maçlar iki ayaklı olduğu için stratejik planlar yapmamız gerekiyordu. Maçın ilk 10 dakikasına oyuncularım tedirgin başladı ama ondan sonra oyunun inisiyatifini ele aldılar. İlk devrenin son 15-20 dakikalık bölümünde başa baş, kora kor bir oyun ortaya çıktı. İkinci devrede topa çok sahip olan, rakip özellikle eksik kaldıktan sonra topa sahip olan, ne yaptığını bilen, oyun yönünü sürekli değiştiren istekli, arzulu bir Manisa Büyükşehir Belediyespor vardı” diye konuştu.

“Çok dikkatli olmalıyız”

İlk maçta avantajlı bir skor yakaladıklarını ancak yine de çok dikkatli olacaklarını ifade eden Taşkın, “İlk maçta 2-0'lık bir avantaj elde ettik. Biz buradan gitmeden evvel de avantajlı bir skorla dönmek istediğimizi söylemiştim. Şu anda o avantajlı skoru aldık ancak bunlar iki ayaklı maç olduğu için çok dikkatli olmalıyız. Daha şu anda hiçbir şey başarmadık. Hepimizin ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Oynanmamış ikinci bir maç daha var. O maçı oynadıktan sonra ilk turu geçmenin vermiş olduğu coşkuyu hep beraber yaşayabiliriz. Ama şu an için hiçbir şey yapmadık. Sadece avantaj elde ettik. Çok istekli, arzulu bir şekilde maç 0-0'mış gibi ve bizim galip gelmemiz gerekiyormuş gibi hazırlanmak zorundayız” dedi.

“Futbolcularım çok inançlılar”

İlk maçta aldıkları 2-0'lık galibiyetin takım üzerinde bir rehavet oluşturmadığını dile getiren Teknik Direktör Taner Taşkın, “Maçın ardından Manisa'ya döndüğümüzde hemen futbolcularımızı kampa aldık. Bugün de hazırlıklarımıza başladık. Antrenmandan önce futbolcularımızla söyleşi yaptık. Daha hiçbir şeyi başarmadığımızı söyledim. Bu tür skorlarda ikinci maçlarda yaşanan hezimetleri anlattım futbolcularıma. Yaşanan örnekleri verdim. Bunlar hep ibretlik örneklerdi. Bazı takımların yaşadığı örnekleri verdim. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Allah bizi bir kazaya uğratmadan, turu geçmeyi nasip etsin. Rehavet söz korusu değil. Futbolcularım çok inançlılar. İstekli ve arzulular. Tam bir takım gibi oynamaya başladılar. Bu da beni memnun ediyor. İnşallah pazartesi günü Manisalı taraftarlarımızın desteğiyle biz bu işi başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu başarılar tek başınıza elde edilmiyor. Bu iş taraftarsız olmaz. Manisa bir bütün olmak zorunda. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gerçekten çok güzel işler oluyor sportif anlamda. Taraftarlarımız bizim bir parçamız. Bizi bağırlarına bassınlar, benimsesinler. Onların duasıyla, desteğiyle bu işi başaracağız” şeklinde konuştu.

“Ben maça çıkmayacaklarını düşünmüyorum”

Tuzlaspor'un, Manisa'da oynanacak olan rövanş maçına çıkmama kararını ise Taşkın, şu şekilde değerlendirdi:

“O, kulüplerin kendi stratejisi. Ben onu bilemem. Bizim gördüğümüz hakemlik bir şey yoktu. Kendi oyuncularının atıldığı pozisyonda bizim oyuncumuza tokat atılmıştı. Yani o tokat olayından sonra kırmızı kart çıktı. Zaten onu da kabul ediyorlar. Tuzlaspor'un pozisyona girip, gol atıp da verilmeyen bir golü yok. Veya bir penaltı pozisyonları yok. Belirleyici bir şey yok. Hakemler zaman zaman takdir haklarını bizlerden yana ya da rakipten yana kullanabilirler. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bizim açımızdan hakemlik bir şey gözükmedi. Ben bunu tamamen vicdanen söylüyorum. Onlar nasıl gördüler bilmiyorum. Onların da doğal bir hakları var. Ben öyle maça gelmeyeceklerini falan düşünmüyorum. Maça çıkıp oynayacaklardır.”

Kadayıfçılar: "Manisalıların desteğine ihtiyacımız var"

Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Play-off çeyrek final müsabakalarına iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, “Takımımız, Play-off çeyrek final ilk maçında aldığı galibiyetle bu yolda ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Şimdi tek hedefimiz; ilk maçın avantajını koruyarak, Tuzlaspor'u elemek ve bir üst tura yükselmek. Bu yolda tüm Manisalıların büyük desteğine ihtiyacımız olacak. Adım adım şampiyonluğu giden bu yolda sahamızda Tuzlaspor ile oynayacağımız rövanş maçına 7'den 70'e Manisalıyım diyen herkesi pazartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda bekliyoruz" açıklamasında bulundu.