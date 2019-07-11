Manisa BBSK'da seçmeler başlıyor

2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcuların katılacağı seçmelere gençleri davet eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, geleceğin yıldız adayı olmak için fırsatı değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

TFF 2. Lig temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek ve altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcuları kapsayan futbolcu seçmeleri için takvim belirlendi. Futbolcu seçmelerinin 19-21 Temmuz tarihleri arasında Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Yapılacak seçmelerde başarılı olan gençlerin Manisa Büyükşehir Belediyespor U15, U16 ve U17 takımlarına dahil edileceği ifade edildi.

“Hedef A takıma oyuncu yetiştirmek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde altyapıya büyük önem verdiklerini ve bu yıl bunun meyvesini de aldıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, elde edilen başarılara yeni sezonda da aynı şekilde devam edeceklerini ve tüm yaş gruplarında hedef koyduklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar da, hedefi olan bir kulüp olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altyapı sorumlusu olarak A takıma altyapıdan oyuncu vermek ve tüm yaş gruplarında hedefi olan bir alt yapı oluşturmak için seçmelerden gelecek tüm sporcuları değerlendirmek istediklerini belirtti.

Futbolcu seçme tarihleri ise şu şekilde açıklandı: 19 Temmuz Cuma 2005 (U15 - 2005 doğumlular), 20 Temmuz Cumartesi 2004 (U16 - 2004 doğumlular), 21 Temmuz Pazar 2003 (U17 - 2003 doğumlular). Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde yapılacak olan seçmelere katılacak sporcuların belirtilen tarihlerde saat 09.00'da müsabaka kıyafetleri ile hazır olmaları gerektiği de kaydedildi.