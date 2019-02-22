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Manisa BBSK'da tek hedef 3 puan

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ayak tenisi oynayarak Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti.



Hazırlıklar yarın tamamlanacak


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından tamamlayarak İstanbul'a gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin ilk yarısında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı rakibini Ufukhan Bayraktar'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Manisa BBSK, sahadan yine galibiyetle ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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