Manisa BBSK'da tek hedef şampiyonluk

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Antalya Belek kampını ziyaret eden futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, ligin ikinci yarısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında kendi sahalarında aldıkları başarılı sonuçlara değinen Kadayıfçılar, "Ligin ilk yarısında topladığımız puanlar bizi şampiyonluğa götürecek puanlardır" dedi.

Manisa BBSK'nın Antalya Belek'te devam eden kampını ziyaret eden kulübün futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, “Kendi sahamızda ilk yarıda oynadığımız 8 maçta sadece 2 puan kaybettik. İç sahada oynadığımız 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak mükemmel bir performans ortaya koyduk. Mağlubiyetlerimizi dış saha maçlarında aldık. Deplasman maçlarında gol yollarında çok pozisyona girdik ancak bu pozisyonlarda gol şansımız yanımızda değildi. Sezon başında takıma kazandırdığımız bazı isimlerde adaptasyon sorunu oldu. Bu da dış saha maçlarında kaybettiğimiz puanlarda bir etken olabilir. Şu anda lider Tuzlaspor ile aramızda sadece 5 puan fark bulunuyor. 3 puanlık sistemde bu fark kapatılmayacak bir fark değil. Ligin ilk yarısında topladığımız puanlar bizi şampiyonluğa götürecek puanlardır” ifadelerini kullandı.

“Dış transferde prensiplerimizden ödün vermeyeceğiz”

Antalya Belek'te devam eden ikinci yarı hazırlıklarında takımın eksiklerini gördüklerini dile getiren Kadayıfçılar, “Geçtiğimiz günlerde bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmıştık. Dış transferde şu ana kadar Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu'yu renklerimize bağladık. Aramıza katılacak olan yeni isimlerde olabilir. Dış transferde takımımızın karakterine ve disiplinine uyacak isimlerle anlaşacağız. Teknik direktörümüz Levent Devrim'de bu konuda oldukça hassas. Mali disiplin konusu da bizim için çok önemli. Bu konuda da her zaman olduğu gibi kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bu konuda çok netiz. Şu anda kampın havası mükemmel. Futbolcularımız arasındaki arkadaşlık, dayanışma çok üst seviyede. Bu kampı çok iyi değerlendirmemiz lazım çünkü bizim ikinci yarımızı taşıyacak olan yer burası. Ligin ikinci yarısında maçlar ilk yarıya oranla çok daha çetin geçecek. Biz bunun bilincindeyiz. Ona göre de hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacağını ve bundan en ufak bir şüphe duymadıklarını söyleyen Kadayıfçılar, “Bu takım inşallah sezon sonunda yine şampiyonluk hedefine ulaşacaktır. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Tribünlerde destek konusunda ise çok güzel gelişmeler var Manisa'da. Manisa şehri, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a sahip çıkmaya başladı. Bize olan güvenlerinin artması için bizde Manisa'mıza layık bir şekilde mücadele edeceğiz. Onlara daha keyifli bir futbol müsabakası izlettireceğiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bu desteğin daha da artmasını bekliyoruz. Tribünlerde ne kadar çok taraftarlarımız olursa bizim gücümüzde o derece artacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedefi play-off değil, doğrudan 1'inci olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmektir. Bunu da mutlaka başaracağız” dedi.

Manisa'ya kazandırılan tesisler önemli

Sözlerinin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Kadayıfçılar, “Sadece futbolda değil toplamda 13 branşta faaliyet içerisinde olan bir kulübüz. Faal olarak 13 tane spor branşımızın olması çok ciddi bir iştir. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak çok ciddi bir sporcu portföyüne sahibiz. Her branşta çok büyük başarılar elde ediyoruz. Sporcularımız, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünya çapında çok önemli başarılar elde ediyorlar. Cengiz Ergün başkanımızın Manisamıza kazandırdığı spor tesisleri bu başarıda çok büyük bir etken. Manisa'nın sesi Türkiye'nin dört bir yanında duyulmaya başlandı. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e tüm Manisalılar adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.