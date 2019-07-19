Manisa BBSK'de seçmeler başladı

Gençlerin spor yapmaları konusunda itici güç konumunda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da futbol altyapı seçmeleri başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol altyapıları seçmeleri, Necmi Temizel Spor Tesisleri'nde başladı. Katılımın yoğun olduğu seçmelerde çevre ilçe ve illerden genç yetenekler, 19, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde seçmelerde boy gösterecek. Seçmeleri Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar ve altyapı antrenörleri takip etti. 2003, 2004 ve 2005 yılları arasında doğan genç yetenekler için yapılan seçmelerde sporcu adaylarına teknik antrenman yaptırılarak durumları gözlemlendi.

Seçmeleri yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Bugün burada Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol altyapısının seçmelerini yapıyoruz. Buraya katılan çocuklarımız çevre il ve ilçelerin amatör takımlarından geliyorlar. Önce antrenör arkadaşlarımız onlara müsabaka yaptırıyor ve durumlarını gözlemliyorlar. Seçilen çocuklarımızı altyapımıza dahil etmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Katılım çok fazla. Katılmak isteyenler tesisimize geliyorlar ve bir form dolduruyorlar. Bu formla birlikte oynadıkları mevkiye göre takımlara ayrılıyorlar ve müsabaka yaptırıp yetenekli çocuklarımızı seçiyoruz” dedi.

Çocukların birçok olanaktan faydalandığını belirten Nalbantlar, "Bizim çok ciddi bir tesisimiz var. Cengiz Başkanımızın bize çok büyük katkıları var. Çocuklarımız tesiste kalma, üç öğün yemek, okul organizasyonlarını planlama gibi daha birçok olanaklardan faydalanıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Manisa BBSK Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar da, “Bugün altyapı seçmelerimize başladık. Böyle futbol organizasyonlarından en önemlisi de yetenekli futbolcuyu bulmaktır. Bugün itibariyle cuma, cumartesi ve pazar seçmelerimiz devam edecek. Yoğun bir ilgi var seçmelerimize. Bizler burada ileride profesyonelliğe aday olan yetenekli sporcuları keşfetmeye çalışıyoruz. Çevre il ve ilçelerden gelen çok fazla çocuğumuz var” dedi.

Türk futboluna kaliteli sporcu kazanmak için çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Hedefimiz profesyonel futbolculuğa aday sporcularımızı doğru antrenman metotlarıyla geliştirip, profesyonel takımımıza ve Türk futboluna kazandırmaktır. Seçmelerde her yaş kategorisi kendi içerisinde değerlendiriliyor. tüm teknik ekip olarak antrenör kadromuz burada bulunuyor. Bizlerin teknik anlamda aradığı özellikler teknik beceriler, sporcuların motorit özellikleri, hız, oyun bilgisi ve doğru karakter ışığıdır. Biz de bu özelliklerin gözlemlendiği sporcularımızı seçip bu özellikleri geliştireceğiz” diye konuştu.