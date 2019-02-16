Manisa BBSK'den kendi evinde 4 gollü galibiyet

Lig Kırmızı Grupta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22'inci hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 farklı mağlup etti.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Mümin Özkasap Stadı'nda Tarsus İdman Yurdu'nu ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22'inci hafta mücadelesinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanarak, puanını 38'e çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'u farklı galibiyete taşıyan goller Sinan Kurumuş, Erhan Kara, Cem Özdemir ve Onur Kolay'dan geldi. Lider Tuzlaspor'un, Menemen Belediyespor'a mağlup olmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibiyle arasındaki puan farkı 8'e indi. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantlar, Bora Çaylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve çok sayıda futbolsever izledi.