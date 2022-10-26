Manisa BBSK'li cimnastikçiler milli takımda

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası seçmesi İstanbul'da gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 14 sporcusu ve 2 antrenörü milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastikçileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası seçmelerine katılan Manisa BBSK'li cimnastikçilerden 14 sporcu ve 2 antrenör milli takıma seçilerek Balkan Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonada İstiklal Marşını okutmak için ter dökecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Türk Milli takımının büyük bir çoğunluğunu oluştururken, yapılan seçmede de göz doldurdular. Seçmelerde sporculardan Furkan Saylan, Tanem Atar, İkra Köse, Duru Günen, Öykü Irmak Melek, Buğlen Zoroğlu, Nil Hayriye Akmeşe 9-11 yaş kategorisinde, Yudum Atan ise 12-14 yaş kategorisinde milli takıma seçildi. Göktürk Balcı, Okay Arsan, Şimal Seyman, Ömür Günay ve Sudenur Şahin de 15-17 yaş kategorisinde milli takım forması giymeye hak kazandı. Zeki Can Akdağ ile Rüya Arsan ise Milli Takım antrenörü olarak görev almaya hak kazandı. Elde edilen başarıların Manisa'nın bu branşta ne kadar önde olduğunu bir kanıtı olduğunu belirten Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, "Gelecek adına umut veren bu başarılar adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, teşekkür ediyoruz. Ayrıca sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz" dedi.