Manisa BBSK'lı dağcılardan önemli tırmanış

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. 16 saat süren faaliyet, Süphan Dağı'nın zirvelerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasının dalgalanması ile noktalandı.

Yıl içerisinde gerçekleştirdikleri önemli tırmanışlarla dağcılık sporuna katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu dağcılar, bu kez de Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olarak bilinen 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. Sporcular, Süphan Dağı tırmanışına at yaylasında kurulan çadır kampı ile başladı. Gece yarısından sonra saat 02.00 sularında başlayan tırmanış, başarılı bir şekilde zirve yapılması ve sporcuların saat 16.00'da kamp alanına inlemeleri ile toplam 16 saatte tamamlanmış oldu. Süphan Dağı tırmanışı hakkında bilgi veren Dağcılık Antrenörümüz Cengiz Erdener, “Yüksekliği ve güzelliği açısından dağcıların gözde dağlarından biri olan Süphan Dağı'na tırmandık. 4058 metrelik yükseklikte bulunan Süphan Dağı'nın zirvelerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını bir kez daha dalgalandırdık. Faaliyet programımız doğrultusunda önümüzdeki süreçte faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.