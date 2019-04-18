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Manisa BBSK'lı futbolcular ayak tenisi oynadı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün gerçekleştirdiği antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ayak tenisi oynanırken, Mehmet Yılmaz ve Musa Sinan, takımdan ayrı olarak çalıştı.

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