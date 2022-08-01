Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü

Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan Manisa BBSK Karate Takımı şampiyonadan 5 madalya ile döndü.

Manisa BBSK Karate Takımı ' Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nda biri altın biri gümüş 3'ü de bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Müsabakada yarışan sporcularımızdan Sümeyye Teke U21 Kadın 68 kg Kumite'de şampiyon, Batuhan Bayır Ümit Erkek 57 kg Kumite'de ikinci, Ebru Günayar U21 Kadın 50 kg Kumite'de üçüncü, Nurbade Büber U21 Kadın 61 kg Kumite'de üçüncü, Gülçin Akyıldız U21 Kadın +68kg Kumite'de üçüncü olmuştur. Kulübümüz sporcuları İstanbul'da düzenlenen ve iki gün süren müsabakaya toplam 11 sporcu ile katılıp 5 madalya ile noktalamıştır. Derece yapan veya yapmayan tüm sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür ederiz." dedi.