Manisa BBSK'lı küçük kızlar galibiyetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, ligin açılış maçında karşılaştığı Yunusemre Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Yunusemre Belediyespor, Muradiye Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor; 25-21, 23-25, 25-14 ve 25-9'luk set sonuçları ile müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi. Lige galibiyetle başlayan takım, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, ligin ikinci haftasında Akhisar Zeynep Gülin Okul Kulübü ile karşılaşacak. Müsabaka, 04 Şubat 2021 Perşembe günü saat 16.00'da Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak.