Manisa BBSK'li oyuncu Çakır kamp dönemini değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sezon başında Kastamonuspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Çakır, Afyonkarahisar'da 1. etap kamp dönemini değerlendirdi.

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 1. etap kamp dönemi sona ererken, sezon başında Kastamonuspor'dan renklere bağlanan tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Çakır, saha dışında çok sakin bir yapısının olduğunu ancak saha içinde durumun değiştiğini söyledi. Teknik ekibin bilimsel çalışmalara önem verdiğini söyleyen Çakır, "Afyonkarahisar'da 1. etap kamp dönemini çok verimli bir şekilde tamamladık. Teknik Direktörümüz İlker Püren'de bilimsel çalışmalara önem veren bir isim. Çok dengeli ve güzel bir ilk etap çalışması oldu” dedi.

Uzun yıllar bu ligde oynayan bir futbolcu olarak tecrübelerini aktaran Mustafa Çakır, “Bu lig mücadele ligi çok yüksek bir lig. Bu ligde çok yıldız transfer yapan takımlar başarısız olabiliyorlar. Takımdaşlık yakalanmazsa başarılı olmanız çok zor. Ancak bizim takıma baktığımız zaman gelen oyuncuların çalışma azmi, hem de başarıya olan ihtiyaçları göze çarpıyor. Çünkü herkes başarılı olmak için bu işi yapıyor. Bir yılınızı boş geçirdiğinizde sizinde otomatikman kazancınız daha sonraki sezon düşüyor. Şampiyonluktan başka düşüncemiz yok. Manisa Büyükşehir Belediyespor bir proje takımı. Bizde bu projenin içerisinde yer almak istiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor süper ligde de hedefleri olan bir takım olacak. Biz takım olarak başarılı olmak için sahada olacağız” diye konuştu.

Takım içindeki arkadaşlık ortamının da mükemmel olduğunu söyleyen Çakır, “Herkes birbirini çok çabuk kabul etti. Bazı takımlarda bazen bir tedirginlik olur. Bir futbolcu transfer olduğu takımda biraz kendini geri çeker. Ancak burası farklı. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi bir hava var. Kamp döneminde ne kadar çabuk bir şekilde birbirine kaynaşırsan, bunun faydasını lig başlanınca çok daha çabuk bir şekilde görürsün" dedi.

Mücadele gücü yüksek bir futbolcu olduğunu ifade eden Mustafa Çakır, “Ben saha dışında başka, saha içinde başka biriyim. Bu konuda zaman zaman eşimle şakalaşıyoruz. Benim saha içindeki duruşumla, saha dışındaki duruşum çok farklı. Saha dışında çok daha sakin görünüşlü bir insanım. Saha içinde ise tamamen otoriter biri oluyorum. Futbol hatalar oyunu. Hataya tahammülümüz var ama arka arkaya gelen hatalar golü getiriyor. Biz de savunma oynadığımız için hatalara tahammülümüz yok. Çok otoriter ve çok konuşan, bağıran, çağıran bir oyuncu profilim var.Biraz agresifim diyebilirim. Mücadele yönüm çok daha ağır basıyor. Çünkü uzun yıllar 2. Lig'de mücadele ettim. Bu ligin de doğası sadece mücadele etmek. Mücadeleci takımlar bir diğer takıma üstünlük kurduğunda onu skora da yansıtıyor. Bunu skora yansıtmakta 3 puanı getiriyor. Sahada çok konuşurum, düzeni sağlamaya çalışırım. Benim saha içinde böyle bir yapım var” diye konuştu.

Futbol kariyerinde şu ana kadar Ümraniyespor'da hem 3. lig, hem de 2. lig şampiyonluğunu yaşadığını dile getirerek sözlerine son noktayı koyan Mustafa Çakır, “ Hatayspor ve Gaziosmanpaşa takımlarında da 3. lig şampiyonluğu yaşamıştım. Şimdi sırada Manisa Büyükşehir Belediyespor var. Bu kadar güzel bir oluşum varken, biz bu oluşumu şampiyonlukla taçlandıramazsak benim için çok büyük bir kayıp sezon olur. O senenin yorgunluğu hiçbir şekilde çıkmıyor psikolojik olarak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u birlik ve beraberlik içinde, taraftarlarımızın da desteğiyle çok güzel yerlere taşıyacağız” dedi.